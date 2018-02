È tutto pronto per il Carnevale Larinese: 43^ edizione con grandi sorprese

Il Carnevale Larinese si terrà sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018, dopo il rinvio dello scorso fine settimana, a causa del maltempo.

“Ci scusiamo per il rinvio – ha esordito l’assessore Stefano Vitulli – comprendiamo come questa decisione abbia comportato disagi, soprattutto per i tanti visitatori in arrivo anche da molto lontano. Ma è importante comprendere che, sulla base delle informazioni meteo disponibili il giorno prima, per il forte vento previsto non poteva essere garantita la totale sicurezza dei partecipanti. I nostri carri allegorici superano anche dieci metri e ben si comprenderà come i carristi e l’amministrazione abbiano agito con la dovuta prudenza nel decidere di rinviare le due sfilate di una settimana. Anche perché, senza sicurezza non può esserci nessuna festa. Fatta questa doverosa premessa, torniamo ad invitare tutti gli amanti del Carnevale, al più bello del Molise, quello di Larino, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 febbraio”.

“Aspettiamo tanti e graditi ospiti da tutta Italia – prosegue l’assessore Vitulli – e come sempre il Carnevale Larinese saprà stupire tutti. Grazie ai gruppi costruttori e a quelli di ballo, che anche per la 43^ edizione hanno in serbo grandi sorprese. Grazie alla Pro Loco e alla Scuola Calcio Larino, per il prezioso contributo al programma e a tutti coloro, tanti, che rendono possibile questa grande e complessa manifestazione. Ma, soprattutto, grazie a chi vorrà partecipare insieme a noi, perché la vostra presenza ed il vostro divertimento saranno per noi la più grande soddisfazione. Vi aspettiamo al Carnevale di Larino sabato 17 e domenica 18 febbraio”.

Il programma della 43^ edizione del Carnevale Larinese: la prima delle due giornate clou, sabato 17 febbraio, si aprirà in mattinata con le visite guidate al Museo Civico e alla Mostra permanente del Carnevale Larinese, curate dalla Pro Loco. Alle ore 16, nella cittadella del Carnevale, allestita come di consueto sul Piano San Leonardo, è attesa l’inaugurazione della 43^ Edizione, con la riconsegna del trofeo Larinella alla Città di Larino da parte del gruppo vincitore della scorsa edizione, mentre i corpi di ballo daranno il via alle esibizioni in Piazza del Popolo. Alle ore 17,30 inizierà il primo corso mascherato dei 4 carri allegorici partecipanti, che proseguirà son la suggestiva sfilata notturna.

Nella mattinata di domenica 18 febbraio, sarà possibile visitare i Giganti di Cartapesta e scoprire da vicino i segreti e le abilità espresse dai giovani carristi larinesi. A partire dalle ore 16, sempre lungo il percorso della Cittadella sul Piano San Leonardo, partirà il secondo corso mascherato e la seconda sfilata notturna. Alle ore 19,30, infine, è attesa la cerimonia di premiazione e a seguire la festa in Piazza del Popolo fino alla mezzanotte.

Anche quest’anno, a chiusura del Carnevale, il programma prevede, martedì 20 febbraio, la premiazione al Teatro Risorgimento delle maschere più belle e simpatiche dell’Edizione 2018, per le categorie Singola adulti, Singola bambini e Maschera di Gruppo.