Da Campobasso a Rai Uno: Marcella Sammartino a ‘Ballando con le stelle’

– MARIA CRISTINA GIOVANNITTI – Una passione innata per la danza, tanto studio ed allenamento per migliorare la tecnica e la grinta di chi è determinato a raggiungere degli obiettivi: grazie a questi ingredienti la giovane ballerina campobassana, Marcella Sammartino arriverà a danzare a ‘Ballando con le Stelle’, la trasmissione televisiva condotta da Milly Carlucci e trasmessa su Rai Uno, spettacolo di punta del sabato sera italiano.

Marcella, allieva della Dancing Art Molise, è tra gli 8 finalisti dello spin-off di ‘Ballando on the road’, vincitrice tra circa 10 mila ballerini. Sabato, 7 aprile, si esibirà a ‘Ballando con le Stelle’: in palio ci sarà l’ingresso nella grande famiglia di Rai Uno.

A CBlive racconta l’emozione di questa nuova esperienza.

Come nasce la passione per la danza? “Posso candidamente dire che la passione per la danza è nata con me. Fin da piccola sentivo di avere un fuoco dentro, che oggi definirei ‘amore per la danza’ tanto che ero sempre in movimento e già a tre anni, in perfetta autonomia e ben determinata, decisi di voler andare a danza”.

Ci racconti il percorso che ti ha portata alla vittoria di ‘Ballando on the road’? “Il percorso a ‘Ballando On The Road’ è iniziato quasi per caso. Mi sono iscritta al provino della tappa di Giugliano ,senza poter immaginare quello che sarebbe successo in seguito. Sono stati circa 10 mila i ballerini che si sono presentati ai casting itineranti in tutti Italia ed é stata un’emozione unica scoprire di essere tra i 50 selezionati della prima fase. Poi c’è stata la puntata andata in onda il 1 marzo su Rai 1 in cui i giurati e il ballerino e coreografo internazionale Antonio Fini hanno comunicato i nomi degli 8 ballerini che si sfideranno da sabato 7 aprile sul palco di ‘Ballando con le Stelle”.

Sabato sarai a ‘Ballando con le stelle’. Come ti sei preparata all’esibizione? “Sono molto emozionata per l’esibizione di Sabato,essere sul palco di Ballando con le stelle è il sogno di ogni ballerino. Mi sono preparata con la stessa determinazione e passione che ho sempre messo nell’affrontare ogni sfida,pur sapendo che questa sarà un’occasione speciale”.

Come stai vivendo quest’esperienza? “In realtà stento ancora a crederci. È un’esperienza incredibile che sto cercando di vivere al massimo, divertendomi ed emozionandomi; cercando di portare nel cuore ogni ricordo. Sento finalmente di aver raggiunto un primo obiettivo nel mio percorso da ballerina, segno che i sacrifici, la passione e la determinazione ripagano sempre”.

Una occasione imperdibile per la giovane ballerina campobassana che ha bisogno del sostegno di tutti i molisani. A lei va il nostro ‘in bocca al lupo’.