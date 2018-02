Emergenza maltempo, neve attesa nella notte tra domenica e lunedì. Fiocchi bianchi anche a Termoli e Venafro

Le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono per i prossimi giorni, “ma niente di allarmante, rispetto anche alla contestualizzazione del periodo e anche considerando che in Molise abbiamo assistito a una eccezionale nevicata nel gennaio 2017”, così come afferma Gianfranco Spensieri di MeteoinMolise, pronto col suo team di lavoro a operare nella Sala Operativa della municipalizzata Sea, che si occupa di gestire l’emergenza neve.

“La giornata di domenica 25 febbraio 2018 – ha puntualizzato Spensieri – vedrà, secondo le previsioni, precipitazioni diffuse, ma che non dovrebbero provocare grandi disagi e difficoltà. Nel corso della notte tra domenica 25 e lunedì 26 assisteremo a precipitazioni nevose anche sui 200 metri. Sarà la giornata di lunedì quella peggiore, quando ci aspettiamo nevicate anche sulla zona costiera e nella piana di Venafro. Nelle zone interne sono attesi una ventina di centimetri di coltre bianca”.

“Già da martedì – ha proseguito Spensieri – la situazione migliorerà, seppur le temperature saranno molto rigide”.

giusform