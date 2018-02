Maltempo in arrivo: a Campobasso convocato il tavolo di coordinamento neve

La nebbia in queste ore già sta rendendo scarsa la visibilità su strada. Ma l’ondata di maltempo sul Molise sembra essere appena iniziata. Secondo le previsioni degli esperti il peggio arriverà, infatti, tra martedì e mercoledì. Tempo instabile fino a domenica, quando dal pomeriggio, così come segnalano le previsioni di meteoinmolise, irromperanno correnti gelide dai quadranti nord-orientali. A essere attese saranno le precipitazioni anche a di sotto degli 800 metri che, gradualmente tenderanno a divenire nevose, probabilmente, anche lungo la costa e nelle aree pianeggianti dalla sera di lunedì.

A essere particolarmente significativo sarà il calo della temperature che interesserà tutta la penisola, dove dovrebbe abbattersi il Burian, un vento siberiano in arrivo da Nord Est che porta con sé bufere di neve e temperature che possono scendere anche di dieci gradi.

Intanto a Campobasso, per far fronte a previsioni che non sembrano essere troppo rasicuranti, l’amministrazione ha convocato per domani mattina, sabato 24 febbraio alle 10, il tavolo di coordinamento neve presso il Comune. Alla riunione oltre agli esponenti di Palazzo San Giorgio, i rappresentanti della Sea. Attorno al tavolo anche gli esperti con i quali la situazione verrà monitorata.

I mezzi spartineve e spargisale sono pronti a entrare in azione, probabilmente per far fronte a un colpo di coda di un inverno che è stato insolitamente mite.