Notte di fuoco a Campobasso. 44enne dà alle fiamme i cassonetti di mezza città: denunciato

Via Piave, via Mazzini, Corso Bucci, Piazza Cuoco, via Veneto sono state le strade interessata la scorsa notte dall’incendio di numerosi cassonetti. 12 per la precisione quelli a cui il piromane di 44 anni di Campobasso (P.A. le iniziali del nome) ha dato fuoco.

Tantissime le telefonate dei residenti nelle diverse zone della città ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Più di qualcuno, avendo visto l’uomo appiccare il rogo, è così riuscito a fornire agli inquirenti l’identikit. È da lì, infatti, che gli uomini della Polizia sono partiti per rintracciare l’autore della “notte di fuoco”, il quale è stato beccato in un noto locale di Corso Bucci, dove ancora con un accendino tra le mani, si era ‘rifugiato’.

L’uomo è stato così accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti che, avvalorati da altre precise testimonianze, hanno portato gli inquirenti alla denuncia del 44enne. In considerazione della sua pericolosità sociale, all’uomo è stata inoltre comminata la misura di prevenzione dell’avviso orale da parte della Divisione Anticrimine della Questura.

“Per risalire all’uomo, determinante, – fanno sapere dagli uffici di via Tiberio – è stato il puntuale e proficuo intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso che hanno operato con grande professionalità e abnegazione per giungere allo spegnimento di un così elevato numero di cassonetti dati alle fiamme”.