Un successo la serata di gala ‘Lions Help Civita’, Ferrauto: “Un grazie ai tanti amici che hanno partecipato”

“Esprimo la mia soddisfazione personale, quella del Lions Club Campobasso, dei Presidenti dei Lions Club Termoli Tifernus, Isernia e Bojano, Mariangela Martella, Davide Tagliaferri e Demetrio Di Fonzo, per la riuscita della nostra Serata di Gala Lion Help Civita che anche grazie ai nostri tanti amici che hanno partecipato con entusiasmo ci ha consentito di raggiungere un duplice ed importante obbiettivo”.‎ A scriverlo, in una nota, è il presidente del Lions Club Campobasso, Francesco Ferrauto.



La Serata di Gala “Lions Help Civita”, ha dato vita a due distinte raccolte fondi, una destinata all’emergenza legata a fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi a Civitacampomarano e per le conseguenti necessità come ben rappresentate dal Sindaco, Paolo Manuele presente alla serata, e l’altra destinata al Service Lions per l’oncologia pediatrica condivisa con il Lions Club Lanciano e coordinata l’Officer Distrettuale, Dr. Piernicola Pelliccia. Infatti, non essendo presente in Molise il Reparto di Oncologia Pediatrica il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pescara è divenuto anche un riferimento.



“Gli ottimi riscontri alla nostra iniziativa – afferma Ferrauto – e l’entusiasmo dei partecipanti ci confermano, ancora una volta, che la nostra Comunita’ ha un grande cuore ed e’ capace di esprimere buoni sentimenti. Un ringraziamento particolare voglio dedicarlo ai nostri Leo, a Francesco e Iole Potito della Fondazione Potito, nostro partner scientifico, al Consigliere Regionale Angela Fusco Perrella, agli Amministratori di Campobasso e Termoli, Bibiana Chierchia, Enzo Ferrazzano, Francesco Sanginario, Ferdinando Massarella, Giovanna Viola, al Presidente della Cassa Nazionale Forense, Nunzio Luciano, al Presidente dell’Associazione Industriali del Molise, Enrico Colavita, al Presidente di Indalco Spa Michele Scassera, al Presidente di Sviluppo Italia Molise, Claudio Pian, per aver voluto condividere e contribuire alle finalità dei nostri Service. Il Lions Club Campobasso continua ad operare con passione per la sua Comunità alla luce del ‘we serve’, motto del nostro Governatore Carla Cifola, e il 2 marzo prossimo festeggerà i suoi 60 anni di Servizio e di Amicizia. Perseverando, con autorevolezza ed entusiasmo, nella sua azione di affiancamento e stimolo alla crescita del nostro territorio”.