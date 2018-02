Il Grande Fratello sbarca a Termoli: sabato 17 febbraio 2018 le selezioni della quindicesima edizione del reality

Si terranno a Termoli le selezioni ufficiali del Grande Fratello 15. Il reality show in onda sui canali Mediaset, prodotto da Endemol Shine Italy, è alla ricerca di nuovi concorrenti. Le selezioni sono realizzate in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni.

La tappa molisana è in programma sabato 17 febbraio 2018, dalle ore 17, al Fez Cafè, in via Corso Nazionale n. 94 nella cittadina adriatica.