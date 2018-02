Campobasso, nel centro storico rimossi i cassonetti dell’immondizia

L’amministrazione comunale di Campobasso, attraverso una nota stampa, annuncia un nuovo passo verso il completamento della raccolta differenziata nel centro storico di Campobasso.

“Una grande sfida, intrapresa l’anno scorso, che ha sin da subito mirato a aggiungere tre importanti obiettivi: risparmio, sicurezza e miglioramento della qualità della vita in città”, ad annunciarlo Palazzo San Giorgio.

“In questi giorni – si legge nella nota – sono stati rimossi i vecchi, pericolosi e maleodoranti cassonetti che erano rimasti nell’area del borgo antico: d’ora in avanti tutti i residenti della zona sono invitati a conferire i rifiuti nell’Ecostop. Per facilitare le operazioni di conferimento dei rifiuti presso gli Ecostop, la Sea che gestisce il servizio di raccolta, ha aumentato la sosta degli stessi che è passata da 3 a 5 ore. “È necessaria adesso – l’appello dell’assessore all’Ambiente, Stefano Ramundo – la collaborazione di tutti i cittadini che popolano il centro storico. Dopo la rimozione dei vecchi cassonetti non si possono abbandonare i rifiuti in strada, se non si vuole compromettere la salute di tutti”.

“Ricordando i vantaggi sanitari ed economici – prosegue la nota – che derivano dalla raccolta differenziata, l’amministrazione inoltre informa che agevolerà i cittadini mettendo a disposizione una squadra di guardie ambientali, pronte, queste ultime, a rispondere alle loro domande e a raccogliere le segnalazioni di eventuali casi di abbandono dei rifiuti. L’abbandono ovviamente verrà punito con sanzioni, come previsto dalla legge. Contestualmente, e in vista di una maggiore sicurezza del centro storico, sono stati installati i diffusori para-pedonali e sono state posizionate le telecamere per il servizio di videosorveglianza. Grazie al servizio aggiuntivo predisposto per l’Ecostop di San Giorgio la raccolta differenziata sarà garantita anche per le fasce più deboli di residenti. E grazie ai nuovi dog toilet e ai nuovi cestini per i rifiuti da passeggio, si potrà godere di un centro storico pulito, in cui poter passeggiare serenamente ed accogliere i turisti nel miglior modo possibile”.

“L’amministrazione – conclude il comunicato stampa – è orgogliosa di promuovere queste azioni che permetteranno di allineare la qualità della vita di Campobasso agli standard internazionali, ma i traguardi che tutti si augurano di tagliare al più presto saranno raggiunti solo grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità di ogni cittadino su cui il Comune e la Sea fanno affidamento”.