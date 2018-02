Pesistica, il molisano Fabio Suliani il nuovo campione italiano seniores

Dal Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito della Cecchignola di Roma, a riscaldare la fredda mattinata di questo ultimo sabato di febbraio, arriva la notizia della vittoria del titolo di Campione Italiano Seniores nel sollevamento pesi firmata da Fabio Suliani, atleta dell’Asd Osca Campobasso, capace di salire sul gradino più alto della manifestazione nazionale nella categoria 77 kg pur essendo ancora juniores, infatti, il giovanissimo campobassano è classe 1999.

Con una gara studiata con precisione e portata avanti con grande attenzione, Suliani ha entusiasmato e messo in riga gli avversari sin dall’inizio, balzando in testa già con lo strappo da 135 kg e consolidando la sua vittoria con i 160 kg ottenuti con lo slancio, per un totale complessivo di 295 kg che gli ha permesso di cucirsi sul petto il tricolore.

Il pesista campobassano, seguito negli allenamenti dal suo trainer Raffaele Navarino, con questa vittoria “tra i grandi” suggella il suo percorso di crescita tecnica e si proietta verso scenari internazionali con pieno merito.