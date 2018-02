Fraracci e D’Orsi rispondono al PD: “Ruta designato da un’assemblea pubblica di forze di centrosinistra”

“Davvero a dir poco avventate e inverosimili le dichiarazioni rilasciate dalla segreteria regionale del PD, che presentano il senatore Roberto Ruta come candidato alle regionali di LeU”. A scriverlo, in una nota, sono Adele Fraracci di Democratic@ e Luigi D’Orsi di Centro Democratico, ovvero le due forze che hanno appoggiato l’Ulivo 2.0 e Ruta nella sua elezione a candidato governatore della Regione Molise.

“Nel chiarire alla segreteria del PD molisano che Liberi e Uguali è coalizione impegnata alle parlamentari del 4 marzo – prosegue la nota – il movimento Democratic@ e Centro Democratico precisano ciò che dovrebbe in verità risultare chiaro: Roberto Ruta è stato designato domenica 25 febbraio, in una pubblica assemblea, candidato alla Presidenza della Giunta regionale per le elezioni amministrative del 22 aprile da parte di tutte quelle anime di centrosinistra che si riconoscono nella coalizione Ulivo 2.0. Sicché è conseguenza logica e ovvia che le diverse sigle di Ulivo 2.0 per le parlamentari sono impegnate a sostenere in piena autonomia i partiti e i movimenti in cui si rispecchiano a livello nazionale e a esercitare liberamente il diritto di voto secondo coscienza.