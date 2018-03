Regionali 2018, Romagnuolo chiede un incontro immediato del centrodestra per la scelta del candidato presidente

“Se non vogliamo assistere all’autosuicidio del centrodestra molisano, chiedo subito una riunione per rinserrare le fila e valutare, con grande senso di responsabilità, cosa fare per le prossime ed immediate elezioni regionali e scegliere immediatamente chi sarà il candidato alla Presidenza della Regione Molise”. A scriverlo, in una nota stampa, è la coordinatrice provinciale di ‘Noi con Salvini’, Aida Romagnuolo.

“Dobbiamo arrivare, mettendo da parte i personalismi, ad una decisione serena e intrisa di umanità, che ci indichi quali misure adottare se vogliamo ancora parlare con la società molisana per interpretarne i bisogni, i sogni e i desideri. Chiedo immediatamente – prosegue Aida Romagnuolo – una riunione politica tra tutti i partiti e i movimenti del centrodestra molisano, per arginare i malumori dei cittadini che così duramente si sono scagliati, punendoli, contro il vecchio sistema partitocratico e di chi li rappresentava sentendosi, soprattutto in questi ultimi anni, ripetutamente traditi. E noi della Lega, non vogliamo tradirli, perché noi siamo dalla loro parte e siamo parte integrante di loro”.

“Evidentemente – ha continuato Romagnuolo – quel sistema, il vecchio, non funziona più e quindi dobbiamo immediatamente rottamarlo e dare spazio ai nuovi modelli. Il grande successo della Lega nel Molise e in Italia – ha ancora detto la nostra – ci spingono a pigiare l’acceleratore sul rinnovamento della politica per dare voce a chi, per anni, ha dovuto subire tradimenti e parole non mantenute, riportando la politica tra i cittadini e nel territorio. Il Molise – ha concluso Romagnuolo – ha urgenza di lavoro e di sicurezza e noi come Lega, siamo pronti a fare la nostra parte, a dare il nostro contributo”.