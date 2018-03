Partito Democratico, Fanelli rimette il mandato alla segreteria e apprezza il gesto di Frattura

La segretaria del Partito Democratico, Micaela Fanelli, rimette il mandato alla Segreteria, che l’ha invitata a rimanere nell’esercizio delle sue funzioni, decidendo di avviare il percorso congressuale immediatamente dopo le elezioni regionali.

“Grazie di cuore Presidente – le parole di Micaela Fanelli rivolte al governatore Paolo di Laura Frattura – Grandissimo rispetto e ammirazione per un gesto rarissimo in politica. Il noi, prima dell’io. La disponibilità data oggi è un atto di generosità verso la comunità del centrosinistra e del PD. La Segreteria regionale rinnova il proprio apprezzamento sul lavoro svolto, che abbiamo difeso e valorizzato in questi anni. I prossimi giorni saranno decisivi per la definizione del progetto politico riformista del centrosinistra e il tuo contributo fattivo e determinante continuerà ad essere indispensabile, in particolare per individuare le donne e gli uomini delle liste che rappresenteranno il centrosinistra”.