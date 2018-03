Fratelli d’Italia appoggia Di Giacomo e preannuncia le candidature di Di Sandro e Bucci

“Come portavoce dell’area del Volturno di Fratelli d’Italia e futuro candidato alle prossime elezioni Regionali del Molise sono stato autorizzato ad informare gli elettori della posizione assunta dal Partito rispetto all’attuale situazione politica. Il Partito si è riunito in seduta congiunta dei due coordinamenti provinciali esistenti per discutere i punti all’ordine del giorno relativi agli appuntamenti politici prossimi, tra questi punti vi era anche la formazione della lista e la nostra discesa in campo in coalizione con altri partiti”. A renderlo noto è Luciano Bucci.

“Le decisioni, assunte all’unanimità, hanno visto il mantenimento di una forte coerenza identitaria del Partito stesso, sia al suo interno e sia in coalizione. In sostanza – prosegue Bucci – si è voluto dare un forte segnale di appartenenza dicendo no all’ingresso nel partito di esponenti politici esterni all’area di centrodestra e dichiarando la nostra discesa in campo, a sostegno del giudice Di Giacomo, a condizione che la coalizione non si presenti come un veicolo per traghettare ex membri del governo Frattura all’interno di una nuova idea governativa”.

In campo, alle Regionali, oltre a Bucci, anche l’ex assessore regionale della Giunta Iorio, Filoteo Di Sandro.