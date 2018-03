Un manifesto per i candidati alla Regione per il rilancio dell’edilizia in Molise

Un manifesto con le proposte per il rilancio dell’edilizia in Molise, da sottoporre nei prossimi giorni agli schieramenti politici che si contenderanno la guida della Regione, in vista delle elezioni del prossimo 22 aprile.

E’ questo il documento predisposto dall’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise aderente ad ANIEM) nel quale oltre ad essere raffigurato lo scenario del settore, utile per chi si appresta a governare, vengono illustrate le priorità su cui lavorare per rimettere in piedi un comparto in crisi da anni e che non può più attendere le soluzioni ai problemi più volte lamentati.

L’Associazione ritiene necessario che nelle scelte e nelle decisioni da pendere vi sia il coinvolgimento degli operatori direttamente impegnati nella realtà economica, gli unici in grado di dare un contributo concreto e con cognizione di causa, che possa portare alla ripresa effettiva del settore edile e di conseguenza di tutta l’economia regionale.

“Solo con il coinvolgimento diretto di chi sta sul campo si possono affrontare e risolvere i problemi – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – in quanto solo chi conosce dall’interno la realtà è in grado di proporre le giuste soluzione dettate dall’esperienza maturata”.