“Fare il giornale nelle scuole”, riconoscimento per l’Isis ‘Majorana Fascitelli’

Riconoscimento di prestigio dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti per il giornale scolastico I Nrg. Il gruppo di lavoro “Il Giornale e i Giornalismi nelle Scuole”, coordinato dal consigliere nazionale Paolo Pirovano, ha conferito alla testata dell’Isis ‘Majorana Fascitelli’ di Isernia un premio nell’ambito del XV Concorso Nazionale “Fare il giornale nelle scuole”.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà a Cesena il prossimo 5 aprile. Per I Nrg si tratta del terzo premio nazionale. Il giornale scolastico ha già ottenuto riconoscimenti nel XVII concorso nazionale “Il miglior giornalino scolastico” premio Carmine Scianguetta e il premio nazionale “Giornalista per un giorno 2018” dell’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico.

I Nrg (acronimo inglese di Io sono energia) è un giornale scolastico che mira a liberare la creatività, la vitalità, l’effervescenza, l’estro e la fantasia degli studenti del Majorana Fascitelli. Attraverso il lavoro di redazione, i giornalisti in erba hanno raccontato il mondo dal loro punto di vista. Accanto ad argomenti e rubriche serie e puntuali, nelle pagine di I Nrg non manca mai l’ironia intelligente e la satira, anche pungente, necessari puntelli alla sostenibile leggerezza dell’essere giovani. Una leggerezza che, tuttavia, non ha fatto mai perdere loro di vista il ruolo di mediatori della comunicazione, di cronisti nel quale si sono cimentati. Un ruolo che, ancor prima di scrivere, impone di vedere, verificare, conoscere e capire i fatti, per decifrarli, raccontarli e, in ultima analisi, diffonderli.

I Nrg non è il classico “giornalino”, ma una rivista scolastica a pieno titolo, con pagine dedicate all’attualità, al lavoro, alla cultura, alla tecnologia, allo scuola, alla grafica. A mille altre rubriche. Uno strumento in grado di rappresentare la vita del Majorana-Fasciteli attraverso l’interazione continua tra redazione e comunità scolastica, della quale si raccontano curiosità, dinamiche, avvenimenti, osservati sempre dall’occhio attento di studenti curiosi e interessati alla realtà che li circonda.

Attraverso I Nrg si dà voce a la meglio gioventù della scuola, quella che non passa le giornate incollata al cellulare o alla playstation, che non va in crisi se non arrivano abbastanza ‘like’ su Facebook, o che non incontra più gli amici, sostituendoli con sms e messaggi sgrammaticati su Whatsapp.

La meglio gioventù è quella quota di ragazzi che studia, lavora, si impegna, immagina e coltiva – pur in mezzo alle difficoltà – la progettualità e lo slancio verso il futuro. È quella che non si arrende e crede che con l’impegno, la disciplina, la passione si possano realizzare i sogni, in un contesto in cui non manchi mai la solidarietà, l’altruismo e l’attenzione verso gli altri.

Il Dirigente scolastico Carmelina di Nezza ha espresso grande soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto e per i prestigiosi traguardi raggiunti. Compiacimento anche tra i docenti che coordinano il progetto (Massimo Campanella, Claudia Buzzelli, Rita De Simone) e tra gli studenti che hanno partecipato alla realizzazione dei tre strepitosi numeri: Silvia Armenti, Arianna Calabrese, Williams Carnevale, Martina Castiello, Antonella Catalano, Giulia Centracchio, Alessandro De Falco, Ester Di Ianni, Angela Di Palma, Ruben Furioso, Eleonora Gioiosa, Roberta Iadisernia, Francesca Lanni, Alessandro Mancini, Edoardo Marchetti, Federica Marelli, Enza Napoletano, Marta Paoliello, Martina Rea, Melania Rocchio, Rebecca Tamburro, Veronica Tesone, Alfredo Tomeo, Michelle Ucci. Esprimono soddisfazione i consiglieri nazionali odg Vincenzo Vimino e Cosimo Santimone e l’ordine regionale.