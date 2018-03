D’Ovidio News, premiata la testata dell’istituto di Campobasso nell’ambito del concorso “Fare il giornale nelle scuole”

Ancora un successo per D’Ovidio News, il periodo realizzato dall’istituto di Campobasso.

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Luigi Confessore ha espresso grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dal giornale d’istituto D’Ovidio News, che per il secondo anno consecutivo, è stato scelto dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, per essere premiato il prossimo 5 aprile a Cesena nell’ambito della XV edizione del concorso “Fare il giornale nelle scuole”.

La redazione del D’Ovidio News è formata dagli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado e i più piccoli delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto guidati dalla professoresse Donatella Lettino e Paola Mariano.

I giornalisti in erba, coordinati dalle pubbliciste Annamaria Fazioli e Mariantonietta Finella, nel corso dello scorso anno scolastico hanno realizzato quattro numeri del periodico ricchi di approfondimenti e interviste, avvicinandosi con impegno e grande interesse a temi di attualità e avvenimenti del proprio territorio conservando un rigoroso spirito critico che fa ben sperare per il futuro del nostro giornalismo locale.