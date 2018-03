Sondaggio di ‘Forche Caudine’, Elio Germano governatore del Molise

Elio Germano, 37 anni, tra i più apprezzati attori del cinema italiano, è il candidato ideale per il governo della Regione Molise, per il cui rinnovo si voterà il prossimo 22 aprile. Almeno questa è l’indicazione della maggior parte degli emigrati molisani che hanno risposto all’indagine effettuata da “Forche Caudine”, storica associazione che riunisce oltre duemila persone d’origine molisana sparse per il mondo.

Germano, che ha ricevuto l’onorificenza di “Ambasciatore del Molise” nel 2016 e i cui genitori sono di Duronia (Campobasso), ha preceduto nelle preferenze due sociologi, Giuseppe De Rita e Domenico De Masi, entrambi di origine molisana e lo storico Emilio Gentile. Tra i più votati anche gli attori Sergio Castellitto e Alessandra Mastronardi, reginetta dei “Cesaroni”, il cantante Fred Bongusto, l’ex ambasciatore Sergio Vento e il giovane attore comico Luigi Luciano, noto con il nome d’arte di Herbert Ballerina. Ha ricevuto preferenze, nonostante i 98 anni, Franca Pilla, moglie dell’ex presidente della Repubblica Azeglio Ciampi, segno di come sia ancora nel cuore di tanti corregionali.

“Il nostro sondaggio costituisce una provocatoria risposta alla scarsa qualità complessiva delle candidature di cui si parla in regione e allo stato comatoso in cui si trova il territorio molisano, certificato anche dagli ultimi dati Istat sulla disoccupazione e sul Pil – spiega Giovanni Scacciavillani, membro del direttivo di “Forche Caudine” e responsabile handicap dell’Ugl – Sappiamo ovviamente che Elio Germano, di cui apprezziamo anche l’impegno civile, è talmente dedito al suo lavoro, ora è impegnato con il film su Antonio Ligabue, che l’ipotesi da governatore è utopica. Tuttavia vogliamo dimostrare che, al di là delle candidature reali di cui si parla, per lo più pescate nella burocrazia amministrativa locale, esistono molisani di alto profilo sparsi in tutto il mondo”.