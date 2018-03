Il vescovo Bregantini a Foggia per la manifestazione di Libera

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Terra! Solchi di verità e giustizia” è il tema opportunamente scelto per la manifestazione di Libera che si svolge quest’anno a Foggia.

Domani, mercoledì 21 Marzo 2018, Mons. Giancarlo M. Bregantini, arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano che, con i suoi sacerdoti e fedeli, segue con particolare vicinanza al ricordo delle vittime, partecipa alla manifestazione che si terrà a Foggia.

«Il tema è anche un chiaro riferimento per la nostra terra molisana dal forte sapore rurale. Anche noi infatti – sottolinea il vescovo Bregantini – sentiamo il pungolo della malavita che insidia le nostre terre. Lo sentiamo in vario modo: la corruzione sempre in agguato, le divisioni interne, le ingiustizie sul piano della vita agricola, lo spopolamento delle nostre campagne, la denatalità che priva di speranza i nostri piccoli borghi paesani”.

Foggia, piazza principale dell’incontro principale che, contemporaneamente, si svolge in migliaia di luoghi d’Italia e dell’Europa. La giornata si svolge attraverso momenti di riflessione e di approfondimento per ricordare le 900 vittime innocenti delle mafie. «Siamo grati per tutta l’attività di Libera – afferma il presule di Campobasso – che richiede, anche a noi, un forte appello alla coscienza e alla nostra responsabilità. Siamo perciò uniti a tutti coloro che manifesteranno nella città di Foggia, solidali con le forze socio – politiche, guidati anche dalla presenza ecclesiale del vescovo locale e di tutta la realtà ecclesiale del sud».

E infine, la preghiera a san Michele: «Ci aiuti San Michele, così tanto venerato da noi, che ha sempre difeso le nostre terre contro il male».