Rugby serie C2, gli Hammers Campobasso sfidano i Nato Lions di Pozzuoli

Per la dodicesima giornata del campionato di serie C2 di rugby a Campobasso, sul terreno dell’ex Romagnoli, domenica 25 marzo, alle 14,30, arrivano i Nato Lions di Pozzuoli per sfidare i padroni di casa degli Hammers.

A tre giornate dalla fine delle ostilità con due partite in casa e una da disputare in trasferta, i ragazzi di coach Sommella si giocano sul filo di lana la seconda posizione in classifica con il IV Circolo Benevento e gli Spartacus.

Il verdetto finale con tutta probabilità giungerà solo il prossimo 15 aprile, nello scontro casalingo dell’ultima giornata all’ex Romagnoli con il IV Circolo Benevento, ma intanto, non bisogna commettere passi falsi nelle due gare che precedono quell’impegno, a cominciare dalla partita di questo fine settimana con i Nato Lions, sconfitti all’andata di misura per 15 a 10.

Coach Sommella, proprio in vista della parte finale di stagione che potrebbe portare i rossoblù a giocarsi i play off per il passaggio nella categoria superiore, ha chiesto ai suoi atleti di serrare i ranghi e tutta la società appare concentrata sull’obiettivo che rappresenterebbe il giusto coronamento per una stagione di crescita esponenziale dell’intero movimento rugbistico cittadino.

Una vittoria contro i Nato Lions sarebbe il viatico migliore per prepararsi non solo alle festività pasquali, ma anche per poi puntare dritti verso la trasferta dell’8 aprile ad Angri, altra gara da non poter bucare.