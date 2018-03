Energie rinnovabili e efficientamento energetico, lunedì l’evento finale del progetto ZeroCo2

Riduzione delle emissioni di Co2 e efficientamento energetico. Questo il tema dell’incontro finale del progetto europeo Zeroco2, del quale la Regione Molise è partner, in programma lunedì 26 marzo, a partire dalle ore 10, nella sala giunta di Palazzo Vitale, in via Genova a Campobasso.

Finanziato nell’ambito del Programma Interreg Europe, grazie al progetto ZeroCo2 (Promotion of near Zero CO2 emission building’s due to energy use) è stato possibile avviare lo scambio di buone pratiche tra i partner di progetto (Slovenia, Italia, Francia, Lituania, Grecia e Malta) che ha visto interagire amministrazioni e stakeholder locali per migliorare l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, riducendo così le emissioni di anidride carbonica nelle città.

Un lavoro che ha prodotto un Action Plan per promuovere soluzioni a salvaguardia dell’ambiente con misure dedicate all’energia rinnovabile da adottare sul territorio regionale. Documento che sarà presentato e consegnato agli attori istituzionali nel corso dell’evento finale.