Tutto pronto per la terza edizione di “Buon Compleanno Fred”: lo spettacolo omaggio a ​Fred Bongusto realizzato dall’Associazione culturale ​Queens’Academy​ con l’Associazione Talenti e Artisti Molisani.

​L’evento s​i tiene ogni anno in occasione del suo compleanno, il ​6 aprile ​al ​Teatro Savoia di Campobasso​, ​a due passi dalla casa in Via Marconi in cui è cresciuto e ha dato vita alle sue prime canzoni.

Lo spettacolo ​alterna ​​interpretazioni live​al racconto della sua carriera tramite ​contributi video inediti, ​frutto di un’approfondita ricerca nell’archivio RAI, interviste e testimonianze dirette.

Lo show si arricchisce poi di cornici coreografate, intermezzi recitati​​e vari guest

La ​terza edizione ​è sottotitolata “Una Vita da Film” e si soffermerà sull’attività di Fred come interprete e compositore di ​colonne sonore ​(​come quella composta con il celebre Armando Trovajoli per “Matrimonio all’Italiana​”​​film manifesto dell’Italia anni 60 per la regia di Vittorio De Sica con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, ​passando per le musiche de​​i famigerati ” Western ​all’italiana” ​​tra cui ricordiamo “Un dollaro Bucato”, “Il Tigre” ​di Dino Risi con Vittorio Gassman ​e i film comici di Paolo Villaggio ​”Superfantozzi”, “Fracchia la belva umana”​).

​L’iniziativa ​ha ​l’obiettivo ​di diventare una sentita ricorrenza per tutti i suoi affezionati concittadini e far approfondire, specialmente ai giovanissimi, lo spessore musicale che Bongusto ha sempre mostrato.

​Lo spettacolo infatti può definirsi la veste più accattivante di una vera e propria lezione

della musica. E’ importante dunque sottolineare l’impronta ​educativa ​e ​culturale ​dell’iniziativa stessa che è stata ​patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise​.

A tal proposito e con lo scopo di favorire la sensibilizzazione allo studio della musica​​e di educare i più giovani alla figura del grande artista al quale è stata intitolata l’iniziativa, le due associazioni hanno deciso di devolvere anche quest’anno parte del ricavato dello spettacolo al mondo scolastico.

Nello specifico saranno donati strumenti musicali all’​Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso​.