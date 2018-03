Prima Categoria, la Polisportiva Kalena batte il Gruppo GSM Jelsi

La Polisportiva Kalena 1924, con il risultato di 3-0, si aggiudica la sfida con il Gruppo GSM Jelsi nella 23^ giornata del Girone C del Campionato regionale di Prima categoria giocata a Casacalenda.

Tre punti meritati per i padroni di casa che riescono ad uscire dalla serie negativa di risultati che l’avevano catapultata in zona playout.

Nella fredda e piovosa prima domenica di primavera, la Kalena passa in vantaggio al 18° minuto grazie ad un rigore che si procura e tira Abdoulaye Jammeh; l’estremo difensore gialloblu para il penalty ma non trattiene la sfera che, lo stesso attaccante, scaraventa in rete e recupera all’errore di qualche attimo prima. Dieci minuti dopo, ci pensa Michele Guglielmi a gonfiare la rete del Jelsi per la seconda volta dopo aver rubato la palla ai difensori ed averla calciata in porta.

Le furie rossonere sono scatenate, vogliono vincere e far tornare a gioire i propri tifosi che, nonostante fosse la Domenica delle Palme, in numerosi erano presenti allo stadio. Al 35′ ci pensa Pietro Saviano a far esultare i supporter del Casacalenda parando un rigore agli ospiti e impedendogli, così, di dimezzare il doppio vantaggio.

Nella ripresa i kalendini rientrano in campo convinti di poter conquistare tutta la posta in palio ed è ancora Michele Guglielmi, al 5′, a centrare lo specchio della porta avversaria e a segnare il definitivo 3-0. Nulla da fare per il Jelsi che non è riuscito mai ad impensierire i ragazzi della Kalena.

“Era importante per noi tornare a vincere – dice Antonio Rosa, presidente della Polisportiva di Casacalenda – venivamo fuori da due brutte sconfitte in trasferta, a Rotello e Biccari, che ci avevano un po’ demoralizzato e fatti precipitare in classifica. Oggi, però, siamo scesi in campo con le idee chiare, con la grinta giusta e ci siamo lasciati alle spalle le negatività. Abbiamo meritato i tre punti che ci consentono ora di raggiungere quota 30 in classifica generale e allontanare dalla zona play out. Dobbiamo riuscire a mantenere la concentrazione al massimo e cercare di continuare a fare punti nelle prossime sfide. Ho molta fiducia nei ragazzi e, sono sicuro, riusciremo a conquistare altri punti importanti”.

Il prossimo appuntamento per la Polisportiva Kalena 1924, sarà domenica 8 aprile, in trasferta, con il Casali Dauni.