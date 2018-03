Lorenzo Cesa a Campobasso per la presentazione della lista dell’UDC a supporto di Toma

La lista UDC (Unione di Centro), a supporto del candidato Presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, presenterà i propri candidati consiglieri nel corso di un evento pubblico, che si terrà al Centrum Palace alle ore 17 di mercoledì 4 aprile 2018.

Per l’occasione, interverrà il segretario nazionale Lorenzo Cesa, parlamentare europeo, il quale già appena dopo la presentazione della lista aveva sottolineato come “da sempre nutra una forte consonanza affettiva ed emotiva con il Molise e i suoi abitanti”.

“Una squadra – il commento di Cesa dopo la presentazione della lista per le Regionali in Molise – che può ben esprimere, all’interno della coalizione di centrodestra, quell’anima di valori cattolici e moderati incarnata dal simbolo e dalla storia che lo scudo crociato testimonia. Dal Molise, davvero, può ripartire una rinnovata esperienza di rappresentatività di un progetto politico e culturale che ha dimostrato di saper dare risposte importanti già in passato, durante le diverse crisi che hanno attraversato la storia del Paese, e che può riproporsi con il suo spirito e le sue energie positive anche nel prossimo futuro”.