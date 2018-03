Bocce, La Rocca Oratino supera il turno nei tricolori societari: battuto il Narnia

La società ‘La Rocca’ Oratino ha superato il doppio confronto del primo turno interregionale dei Campionati Italiani di Società di Terza Categoria (atleti di C), battendo gli umbri del Narnia. Dopo il successo dell’andata, il team del presidente Giovanni D’Anolfo ha vinto anche a Narni, conquistando l’accesso al turno successivo dei tricolori societari. Prossimo avversario sarà un club campano. E sempre contro la Campania è in programma il terzo e ultimo turno della fase interregionale, che consegnerà alla vincente il pass per la final eight del Centro Tecnico Federale di Roma del prossimo mese di maggio.

A Narni, la comunità oratinese ha vissuto una giornata di sport. Al seguito della squadra allenata dal direttore tecnico Silvio Calabrese, anche un nutrito gruppo di cittadini, guidato dal sindaco Luca Fatica e dal vice-presidente del Comitato Regionale FIB Molise, Fulvio Gentile Lorusso.

La truppa oratinese, che ha raggiunto Narni con un autobus, ha approfittato per vivere una giornata all’insegna del turismo, oltreché dello sport.

Ad accogliere il gruppo di Oratino, il vice-presidente vicario della Federazione Italiana Bocce, Moreno Rosati, che ha espresso parole di apprezzamento per l’attività che sta portando avanti il presidente della Federbocce molisana, Angelo Spina, insieme alla sua squadra. Oltre a Rosati, a fare gli onori di casa anche il presidente del Comitato Provinciale di Terni, Francesco Pettorossi.

L’avventura tricolore del sestetto composto da Franco Iengo, Amelio Tizzano, Rino Petti, Giovanni Mastrangelo, Antonio D’Anolfo e Franco Tizzani proseguirà dopo le festività pasquali.