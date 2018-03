Calcio a 5 Under 19, il Cln Cus Molise pronto ai playoff. Silvaroli: “Esordio in B bellissimo, ma sono concretato per la post-season”

Chiusa la regular season al quarto posto con 28 punti in cassaforte (dietro ad Acqua&Sapone, Pescara e Real Dem), la formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise è proiettata ai playoff da giocare giovedì 5 aprile alle ore 19, in trasferta contro il Real Dem, gara ad eliminazione diretta con, in caso di parità supplementari e rigori per stabilire chi accederà alla finalissima e affronterà la vincente di Pescara-Civitella Sicurezza Pro.

Ad analizzare il torneo è il portiere Luca Silvaroli, che ha fatto anche l’esordio in prima squadra.

E’ terminata la stagione regolare, come giudica il cammino dell’under 19 del Cus Molise? “La stagione è andata oltre le più rosee aspettative. Abbiamo dimostrato sul campo di essere una buona squadra. Adesso però, dobbiamo concentrarci e lavorare duro in vista dei playoff nei quali vogliamo fare bella figura”.

A proposito di playoff. Dove può arrivare il Cln Cus Molise a suo avviso? “Affrontare i playoff non sarà certo una passeggiata ma sono convinto che lavorando sodo e preparandoci al meglio, possiamo giocarcela alla pari con tutti. Andremo sul campo del Real Dem a testa alta per cercare di portare a casa il massimo”.

Della sua stagione a livello personale è soddisfatto? “Sì, sono soddisfatto ma devo continuare a lavorare sodo per riuscire a dare sempre il mio contributo alla squadra quando vengo chiamato in causa. Posso solo crescere”.

Ha esordito anche in prima squadra, si sente di dover ringraziare qualcuno per questo? “L’esordio in serie B è stato bellissimo. Un giorno che difficilmente dimenticherò. Mi auguro di poter fare altre presenze nel campionato cadetto. Ringrazio la società, il mister che mi hanno dato fiducia e tutti i miei compagni di squadra”.

Guardando alla prima squadra, i playoff sono raggiungibili a suo avviso? “Assolutamente sì. Dobbiamo allenarci e continuare a lavorare duro così come stiamo facendo perché abbiamo le carte in regola per arrivare all’obiettivo. Mancano ancora due partite alla fine della stagione regolare e bisogna ottenere il massimo”.