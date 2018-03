Manifesto per il rilancio del settore edile in Molise, l’Acem incontra i candidati presidenti per discutere dei problemi della categoria

In occasione delle prossime elezioni regionali, l’Acem – Associazione Costruttori Edili del Molise aderente ad ANIEM – ha ritenuto opportuno organizzare un calendario di incontri con i soli candidati alla Presidenza, per sottoporre alla loro attenzione un manifesto elaborato nei giorni scorsi, con le priorità essenziali per il rilancio del settore edile.

Sin dalla prossima settimana, l’associazione incontrerà i singoli candidati alla Presidenza, per discutere dei problemi della categoria e per chiedere impegni concreti per la soluzione degli stessi.

“Solo con il coinvolgimento diretto di chi sta sul campo si possono affrontare e risolvere i problemi – dichiara il presidente Corrado Di Niro – in quanto solo chi conosce dall’interno la realtà è in grado di proporre le giuste soluzioni dettate dall’esperienza maturata”.