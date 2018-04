“Pisa World Cup 2018”, gli allievi dell’Olympia Agnonese vincono il torneo internazionale

La formazione allievi (2001-2002) dell’Olympia Agnonese si aggiudica la quindicesima edizione del torneo internazionale “Pisa World Cup 2018“. In finale i ragazzi guidati dal tecnico Vincenzo Pannella hanno battuto i pari età dell’Asd Cavallino Venezia. Decisivi i calci di rigore che hanno premiato i granata per 4-3 (in gol Di Ciocco, Bucci, Sangermano e Di Pietro). Il successo ottenuto durante il week-end di Pasqua in Toscana, bissa il trionfo di due anni fa, quando l’undici della juniores allenata da Mario Fusaro salì sul gradino più alto del podio.

“Al di là dell’affermazione in una kermesse internazionale – afferma Fernando Sica, responsabile del settore giovanile dell’Agnonese – la trasferta all’ombra della torre pendente, è stata un’esperienza molto significativa che travalica l’aspetto prettamente calcistico dove, tuttavia, i nostri ragazzi si sono dimostrati i più bravi. Complimenti a loro ma soprattutto a chi come tecnici e dirigenti lavorano quotidianamente dientro le quinte per far crescere un vivaio che, seppur tra mille difficoltà, continua a ‘sfornare’ giovani talentuosi”.