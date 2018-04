“Campobasso in love si Mostra”: domani la presentazione dell’iniziativa

Domani, mercoledì 4 aprile alle ore 11 nella Sala consiliare del Comune di Campobasso, si terrà l’inaugurazione e la conferenza stampa di presentazione della II edizione di “Campobasso in love si Mostra. Alla presentazione parteciperanno l’assessore comunale alle Attività produttive, Salvatore Colagiovanni, il presidente Giuseppe Santoro ed altri rappresentanti dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane di Campobasso.

La mostra fotografica e audiovisiva, denominata “Campobasso in Love si mostra”, potrà essere visitata fino al 15 aprile.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione dopo il successo riscosso lo scorso anno, è il completamento della manifestazione “Campobasso in Love – Nel cuore della città, nel cuore della storia, nel cuore degli innamorati” che si è svolta il 13 ed il 14 febbraio scorsi, nel centro città e presso la Torre Terzano, con numerose e coinvolgenti iniziative molto apprezzate dalla cittadinanza di tutte le età e che hanno richiamato anche diverse presenze da fuori regione.

Martedì, 20 aprile, è in programma il lancio dell’iniziativa con la presentazione del video-spot della seconda edizione di “Campobasso in Love – Nel cuore della città, nel cuore della storia, nel cuore degli innamorati”, realizzato dal videomaker Carmine Scarinci, oltre al lancio di nuove iniziative ideate dallo staff dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane di Campobasso.

Dal 4 al 15 aprile è in programma la mostra itinerante nelle attività commerciali già aderenti all’iniziativa del “Food&drinks – Un brindisi all’amore” oltre a nuove iniziative rivolte ai cittadini di tutte le età.