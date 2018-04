Bocce, mese di aprile intenso per il movimento regionale. Spina e Vacca nuovi delegati FIB di Campobasso e Isernia

Il mondo delle bocce molisane si è riunito per l’assemblea regionale aperta ai dirigenti delle società affiliate alla Federazione Italiana Bocce. L’occasione, oltreché per approvare il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 del Comitato Regionale Molise, è stato un utile momento di confronto tra le società e i massimi vertici federali. Durante l’incontro si è parlato della strada che è stata intrapresa dai vertici federali romani, che puntano a una fase di formazione per i dirigenti federali e locali, in vista della possibilità che le bocce diventino disciplina olimpica.

Nel 2020, a Tokyo, infatti, sarà la Boccia a fare il proprio esordio alle Paralimpiadi, mentre si sta lavorando affinché nel 2024, a Parigi, le bocce entrino anche alle Olimpiadi, puntando sulla forte tradizione delle bocce in Francia.

Una rivoluzione, quella della possibilità che le bocce diventino disciplina olimpica, che interesserà l’intero territorio nazionale, per quel che concerne la Federazione Italiana Bocce, così come da impulso del presidente federale Marco Giunio De Sanctis.

Il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina, ha approfittato anche di fare il punto della situazione a quasi un anno dal suo insediamento, annunciando ai presidenti e dirigenti societari l’aria di rinnovamento anche per le delegazioni provinciali di Campobasso e Isernia.

Designati dal Consiglio Federale della FIB, nuovo delegato provinciale, ad interim, della delegazione provinciale FIB di Campobasso è Angelo Spina, già presidente della FIB Molise, mentre per la delegazione provinciale di Isernia il nuovo numero uno è Paolo Vacca, atleta dell’ABC Castelpetroso.

Vacca, ingegnere, è figlio d’arte, essendo stato il padre Antonio presidente del Comitato Provinciale di Isernia e della società ABC Castelpetroso, mentre da sindaco diede un forte impulso per la costruzione del bocciodromo a Castelpetroso, che a breve sarà completamente ristrutturato.

Intanto, inizia un mese di aprile intenso per le bocce molisane con un calendario ricco di impegni sportivi.

Il programma degli eventi del mese di aprile: mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 16,30 al Centro Tecnico Regionale, Bocciodromo Comunale Campobasso, incontro di andata primo turno eliminatorio Coppa Italia Junior Campobasso – Benevento; sabato 7 aprile 2018 alle ore 15,30 alla Bocciofila Frosolonese incontro di ritorno primo turno eliminatorio Coppa Italia Senior Isernia – Campobasso (and. 1-1); domenica 8 aprile 2018 dalle ore 9 alla sera 1° Trofeo Avis-Admo, Coppia Regionale, organizzato dall’Avis Campobasso, nel pomeriggio al Bocciodromo Comunale di Campobasso anche una gara giovanile e una paralimpica; sabato 14 aprile 2018 ore 14,30 a Scafati, in provincia di Salerno, andata secondo turno interregionale dei campionati italiani di società tra Libertas Scafati e La Rocca Oratino; domenica 15 aprile 2018 dalle ore 9, gara Individuale Regionale, organizzata dall’ABC Castelpetroso; sabato 21 aprile 2018 ore 14,30 a Oratino ritorno secondo turno interregionale dei campionati italiani di società tra La Rocca Oratino e Libertas Scafati; sabato 21 aprile 2018 ore 16,30 a Pontelandolfo incontro di ritorno del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Junior tra i Comitati Provinciali di Benevento e Campobasso; martedì 24 aprile 2018 dalle ore 14,30, Coppia a Invito, organizzata dalla Frosolonese con la presenza di diversi atleti di categoria A1; mercoledì 25 aprile 2018 dalle ore 9 e le fasi finali dalle 15,30, gara Individuale Nazionale Élite A1-A, 14° Trofeo ‘Città di Frosolone’, memorial ‘Lelio Pallante’; venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018 inizio Coppa Molise; domenica 29 aprile 2018 dalle ore 9, Gara Terna Imposta Regionale, organizzata dal Bocciodromo Comunale Campobasso; martedì 1° maggio 2018 dalle ore 9. ‘La Maggiolata’, Gara Individuale Regionale, organizzata dal Circolo Castellano di Castel del Giudice.