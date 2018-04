Bojano, Nicola Ciccone spegne la centesima candelina

Un giovanotto arzillo che non sembra affatto aver già superato il secolo di vita. Eppure Nicola Ciccone, il nonnetto di Bojano, ha soffiato sulla centesima candelina.

Circondato dall’affetto dei suoi cari e dall’amministrazione comunale di Bojano, ha festeggiato un traguardo importante.

Cento anni e non sentirli per il nonnetto matesino che è entrato a far parte del club dei centenari molisani, sempre più nutrito, a testimonianza di quanto si viva bene in regione (e in particolare ai piedi del Matese).

Auguri speciali a nonno Nicola da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza bojanese.