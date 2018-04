Forza Italia, arrivano le dimissioni di Adriano Iannacone: “Gestione accentratrice”

Adriano Iannacone si dimette da Forza Italia e dalla carica di difensore regionale del voto del partito.

“La scelta di dimettermi da Forza Italia – scrive in una nota Iannacone – è scaturita dalla gestione accentratrice degli ultimi mesi, anche nella composizione delle liste, fatta nell’assoluta indifferenza degli amministratori locali che hanno sollevato una necessità di cambiamento di linea. La sconfitta delle politiche ha mandato un segnale forte che doveva essere recepito dall’attuale coordinatrice che, al contrario, ha continuato nella rotta della distruzione del partito. Il modus operandi del coordinamento ha allontanato inevitabilmente gli elettori e molti amministratori che vivono quotidianamente il territorio. Ne consegue – conclude l’ex esponente azzurro – una inevitabile scelta che mi pone distante dal partito, con la volontà di continuare a svolgere con passione il compito che i cittadini mi hanno sempre affidato: Lavorare per il bene della collettività”.