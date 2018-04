Bocce, Benevento si impone su Campobasso nella Coppa Italia giovanile

Bocce molisane impegnate con gli incontri di Coppa Italia. Al Centro Tecnico Regionale del Bocciodromo Comunale di Campobasso sono scesi in campo le rappresentative giovanili dei Comitati provinciali di Campobasso e Benevento.

A vincere sono stati i sanniti, che si sono imposti sui pari-età molisani per 3-0. Nonostante il risultato, la rappresentativa allenata da Angelo Colitti e Giuseppe Iacovino si è ben comportata, considerando che, rispetto ai più esperti coetanei beneventani, per il team molisano si è trattato del ritorno a una manifestazione nazionale di tale portata dopo un decennio di assenza, frutto del lavoro sul movimento boccistico giovanile che il Comitato Regionale FIB Molise e il Comitato Provinciale di Campobasso stanno portando avanti.

“Un bel pomeriggio di sport si è vissuto al Centro Tecnico Regionale di Campobasso – ha affermato il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina – con l’incontro di andata della Coppa Italia junior tra i Comitati provinciali di Campobasso e Benevento. Un buon nuovo inizio dopo oltre dieci anni di assenza di bocce giovanili e della kermesse tricolore riservata agli Under 18 e Under 15. I miei complimenti vanno ai nostri ragazzi Federico Silvestri, Loris Finocchietti, Luca Silvaroli e Nicola Libertucci, dai quali riparte, insieme ai tanti Under 12 dell’Avis Campobasso, il movimento giovanile molisano. Un grazie al direttore di gara Lucio Fiorella e agli arbitri di campo Luigi Lanzillo e Marco Di Maria, i quali, per l’occasione, hanno diretto le partite rinunciando al proprio rimborso, al fine di mettersi a disposizione del movimento boccistico giovanile regionale. Un sentito grazie va al presidente dell’Avis Campobasso, Pino Iacovino, che, insieme al tecnico Angelo Colitti, più di tutti ha insistito per ricostruire la squadra, sulla quale lavoreremo per continuare l’opera di ricostruzione delle bocce molisane”.

Il ritorno tra i Comitati di Benevento e Campobasso si giocherà sabato 21 aprile 2018 alle ore 16 a Pontelandolfo.

Intanto, nel pomeriggio di oggi, sabato 7 aprile 2018, a Frosolone è in programma l’incontro di ritorno della Coppa Italia Senior tra i Comitati di Isernia e Campobasso. Si parte dall’1-1 dell’andata per un match aperto a qualsiasi risultato. Prossimo avversario, per chi supererà il turno, il Comitato di Ascoli Piceno col doppio impegno in programma lunedì 30 aprile alle ore 19 in terra marchigiana e giovedì 10 maggio in Molise.