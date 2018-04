166^ anniveversario della fondazione della Polizia di Stato: il 10 aprile cerimonia al Teatro Savoia

Nella prestigiosa cornice del Teatro Savoia di Campobasso, il prossimo 10 aprile la Polizia di Stato celebrerà il 166° anniversario della sua fondazione, all’insegna del tema conduttore “Esserci sempre”, volto a sottolineare l’impegno e la presenza costante dell’Istituzione al fianco dei cittadini.

La giornata di festa avrà inizio alle 9.00, nella Scuola Allievi Agenti, quando il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico e il Questore, Mario Caggegi deporranno una corona di alloro presso la targa in ricordo della Guardia di P.S. Giulio Rivera, deceduto nella strage di Via Fani – di cui quest’anno ricorre il quarantennale – nonché in ricordo dei tanti Caduti della Polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere.

La cerimonia ufficiale avrà inizio alle 10.30 presso il Teatro Savoia, alla presenza delle massime autorità istituzionali e religiose della provincia, dei familiari delle vittime del dovere, dei poliziotti e delle loro famiglie, dei funzionari, delle rappresentanze A.N.P.S della provincia.

Dopo l’iniziale lettura dei messaggi augurali inviati dalle massime cariche dello Stato e dai vertici della Polizia di Stato, si proseguirà con l’allocuzione del Questore Caggegi. Successivamente avrà luogo la consegna dei riconoscimenti al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto in operazioni di Polizia.

L’evento sarà allietato dall’esibizione del Coro “Jubilate” del Maestro Antonio Colasurdo.

Tra il pubblico la presenza anche di una folta rappresentanza di studenti di alcune scuole superiori del capoluogo, accompagnati dai loro insegnanti.

All’esterno del Teatro sarà allestito un gazebo informativo sulla sicurezza stradale, curato da personale della Sezione Polizia Stradale di Campobasso.