Regionali 2018, Di Maio in Molise per tirare la volata a Greco

Luigi Di Maio, domani lunedì 9 aprile, sarà in Molise per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione Molise di Andrea Greco. Alle 19 Di Maio terrà un incontro in piazza Duomo, a Termoli.

Martedì 10 aprile alle 11, invece, è previsto un incontro con gli imprenditori alla zona industriale di Termoli. Alle 15.30 Di Maio e Greco saranno a Palazzo Colagrosso a Bojano per una riunione con gli operatori turistici, mentre alle 19 il tour elettorale approderà a Isernia.