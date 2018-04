Tajani a Campobasso per sostenere la candidatura del candidato presidente del centrodestra

“Il centrodestra si candida a governare una regione importante del Sud. Accade dopo le Politiche dove il centrodestra ha avuto un ottimo risultato per governare il Paese”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, arrivato ieri sera, sabato 7 aprile, a Campobasso per tirare la volata alla candidatura di Donato Toma. “Toma – le parole di Tajani – è il candidato giusto per avvicinare il Molise all’Europa”.

Il numero uno del Parlamento Europeo si è, poi, soffermato sulle priorità della Regione: tra tutte le infrastrutture. Stradali, ferroviarie e digitali “per creare, imprese, lavoro e promuovere il territorio”.

Prima del capoluogo molisano, Tajani ha fatto tappa a Isernia, dove ha fatto visita al Paleolitico che ha definito “uno straordinario tesoro poco valorizzato”.

“Possiamo invertire la rotta inserendolo in un circuito culturale europeo portando qui turisti cinesi e giapponesi. L’idea è quella di un fondo per lo sviluppo del Meridione – ha concluso Tajani – per finanziare le infrastrutture e anche i musei. Dobbiamo investire nel turismo che è anche il settore che dà più lavoro ai giovani”.