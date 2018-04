Regionali, prosegue la parata dei big della politica: il 13 aprile il premier Gentiloni a Campobasso

Continua in Molise la parata dei big della scena politica regionale, in occasione delle Regionali del 22 aprile 2018. Venerdì 13 è atteso a Campobasso il premier uscente Paolo Gentiloni, esponente di spicco del Partito democratico e rieletto in Parlamento dopo le Politiche del 4 marzo.

Gentiloni sarà l’ospite d’eccezione della convention organizzata dai democratici per tirare la volata al candidato presidente del centrosinistra, Carlo Veneziale.