Matteo Salvini torna a Campobasso per un comizio in Piazza Pepe

Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, tornerà a Campobasso lunedì 16 aprile 2018 per inaugurare la sede del partito in via Mazzini e, soprattutto, per un comizio, in programma alle ore 20,30 in Piazza Pepe.

“La presenza di Salvini nel capoluogo regionale – si legge nella nota della Lega Nord – dimostra la grande sensibilità del nostro leader a stare vicino alle genti molisani, ma anche per sostenerci in questa dura campagna elettorale dove i programmi sono sostituiti dagli slogan dei 5 Stelle”.