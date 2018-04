“App..prendere per prevenire”: l’associazione Talenti e Artisti Molisani incontra gli studenti del ‘Romita’

Sabato 14 aprile 2018, alle ore 10.00, al Liceo Scientifico Statale “Romita” di Campobasso, l’Associazione Talenti e Artisti Molisani incontrerà gli studenti delle quinte classi dell’Istituto, in un mattinata che sarà interamente dedicata alla “prevenzione”.

Sarà infatti illustrata agli studenti l’App “InForma” recentemente presentata dalla stessa Associazione lo scorso 28 Marzo presso la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, nell’ambito del progetto “App..prendere per prevenire” interamente finanziato dall’Associazione grazie all’incasso di uno dei tanti spettacoli portati in scena dagli attori amatoriali iscritti all’organizzazione e che riguarda la prevenzione dei tumori e delle malattie cardiovascolari.

L’incontro e’ stato fortemente voluto dal presidente dell’associazione, Michele Falcione, e dalla dirigente scolastica del Liceo Scientifico di Campobasso, Anna Gloria Carlini, che ha dato immediato riscontro alla richiesta in considerazione del grande valore scientifico dell’iniziativa.

L’App e’ un valido strumento comunicativo per i giovani che ormai vivono in simbiosi con gli apparecchi telefonici utilizzando sempre più spesso le app, che sono diventante delle vere e proprie enciclopedie tascabili, disponibili 24 ore al giorno – ha affermato il presidente Falcione -,pertanto questa iniziativa e’ solo l’inizio di una serie di incontri che l’Associazione ha programmato nei vari Istituti superiori, non solo della Città, ma dell’intera Regione.

L’incontro servirà a fornire tutte le indicazioni più utili per il corretto utilizzo dell’App che e’ dotata di grandi potenzialità non solo tecniche ma anche scientifiche; infatti, ebbene ricordare, che le informazioni sanitarie in essa contenute, sono il frutto di una collaborazione, ormai consolidata, tra l’Associazione Talenti e Artisti Molisani e la Fondazione Giovanni Paolo II, struttura d’eccellenza nel panorama sanitario Regionale e Nazionale.

La possibilità’ di interagire con la struttura, tramite dei messaggi che vengono inviati dalla stesa app, permettono all’utente di interagire con la struttura, con l’intento di ricevere notizie utili sulla prevenzione di malattie cardiovascolari e dei tumori.

Per scaricare l’app e’ necessario digitare sull’app store o play store la dicitura “Associazione Talenti e Artisti Molisani”.