Antonello Carozza protagonista di The Voice. Il cantante del capoluogo nella squadra di Francesco Renga

Antonello Carozza, il giovane cantante campobassano con alle spalle già tanta gavetta, sarà uno dei protagonisti di The Voice, il talent show di Rai Due. L’artista molisano si è esibito ieri sera, 29 marzo, sul palco del programma, interpretando una nota canzone dei Muse.

Un’esibizione quella di Carozza, che ha conquistato la giuria che gli ha permesso così di entrare a far parte della squadra capitantata da Francesco Renga.

Carozza non è estraneo ai telent: anni fa prese parte al noto programma ‘Amici’ di Maria de Filippi, solo qualche tempo fa, invece, Carozza ha conquistato la semifinale di The Voice Of Russia.

Una nuova esperienza per il giovane talento molisano e per il quale in regione sono già i tanti a fare il tifo.