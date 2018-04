Baranello, conclusi i primi interventi di messa in sicurezza e viabilità

Il primo intervento di lavori di messa in sicurezza e viabilità, che ha interessato il tratto stradale di via Colle Piccolo a Baranello, si è concluso così come quanto annunciato dal primo cittadino Marco Maio: “Si comunica che in data odierna si è concluso il primo intervento di sistemazione del tratto fognario a ridosso dello smottamento in via Colle Piccolo. Tali lavori, sono propedeutici al definitivo intervento di risanamento del tratto stradale in quanto necessari per consentire il definitivo drenaggio delle acque sotterranee che si sono accumulate a seguito dello stesso movimento del terreno”.

Dal tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile, la zona sarà così riaperta al traffico: “In attesa dell’assestamento definitivo degli strati profondi del terreno sottostante la sede stradale, i lavori saranno momentaneamente sospesi e onde evitare ulteriori disagi alla viabilità e alle normali attività sociali ed economiche del centro cittadino, si provvederà in data odierna (nel tardo pomeriggio), alla riapertura al traffico veicolare della suddetta strada comunale” ha così concluso il sindaco.