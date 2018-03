Bello, buono e sostenibile. Dal vino agli orologi: a Riccia il percorso ‘green’ all’insegna del gusto

Bello, buono e sostenibile. Tutto pronto alla gelateria ‘Il Giubileo’ di Riccia, dove il prossimo giovedì 29 marzo alle 20, andrà in scena un vero e proprio “percorso green” che spazierà dalla degustazione dei vini biologici ‘Vola Volè’ a cura della cantina ‘Orsogna’, ai numerosi prodotti tipici delle aziende del territorio, fino ad arrivare alla presentazione della linea di orologi in legno ecosostenibili ‘Ab Aeterno’ a cura di Domenico D’Addario.

Filo conduttore della manifestazione il rispetto dell’ambiente, ma anche l’amore verso il territorio, così come sottolinea D’Addario, dell’omonima officina d’arte orafa. “Vocarsi a questa nuova idea d’impresa – dice – non è poi così difficile per chi, come molte aziende che hanno aderito all’iniziativa, condividono l’amore verso questa terra e, ogni giorno, operano per promuovere un futuro che sia davvero sostenibile. Basti pensare a ‘Il Giubileo’ che è una realtà che opera sul territorio da quasi venti anni, con una preziosa vocazione artigianale che, di certo, per il Molise non rappresenta una semplice moda del momento”.

“Anche la linea di orologi che avrò il piacere di presentare – continua D’Addario – punta su un’alta qualità che utilizza materiali eco-innovativi e sempre al passo con i nuovi trend nel campo della sostenibilità. Parliamo di un’azienda pluripremiata nel campo green che, mi piace sottolineare, come abbia davvero non una, ma due marce in più”.

Intanto, per tutto coloro che prenderanno parte alla degustazione anche una graditissima possibilità: quella di ricevere, in omaggio a mezzo estrazione, proprio un orologio della linea ‘Ab Aeterno’.

Per info e prenotazioni: 347 4732389.