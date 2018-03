Il venafrano Luigi Russo, portacolori degli ‘Amici del Mare’ di Cassino, e Giovanni Mastrangelo della Bocciofila ‘La Rocca’ di Oratino sono i vincitori delle due gare a carattere regionale, specialità individuale, organizzate dalla Bocciofila ‘Il Laghetto’ di Venafro e dalla società ‘La Rocca’ Oratino.

L’oratinese Giovanni Mastrangelo è stato profeta in patria nella gara serale organizzata dalla società ‘La Rocca’ di Oratino. L’atleta di casa si è aggiudicato la manifestazione durata due settimane, che ha visto in campo ottanta atleti con un raggruppamento eliminatorio tutto ‘in rosa’.

Mastrangelo, nella finalissima, ha superato Angelo Colitti dell’Avis Campobasso, al terzo podio consecutivo nel mese di marzo. Usciti di scena alle semifinali: Franco Iengo e Silvio Calabrese, entrambi della società ‘La Rocca’ Oratino, giunti, rispettivamente, al terzo e quarto posto.

La classifica finale della gara Individuale Regionale Serale, organizzata dalla società ‘La Rocca’ Oratino: 1° Giovanni Mastrangelo (La Rocca Oratino); 2° Angelo Colitti (Avis Campobasso); 3° Franco Iengo (La Rocca Oratino); 4° Silvio Calabrese (La Rocca Oratino); 5° Marianna Di Mucci (Bocciodromo Comunale Campobasso); 6° Antonio Iacobucci (Bocciodromo Comunale Campobasso); 7° Antonio De Simio (Bocciofila Monforte Campobasso); 8° Giuliano Iapaolo (Frosolonese); 9° Giuseppe Iacovino (Avis Campobasso); 10° Mario Petrone (Bocciodromo Molisano Campobasso). Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro nazionale del Comitato di Campobasso; l’arbitro di campo Amelio Tizzano.

Luigi Russo, venafrano in forza agli ‘Amici del Mare’ di Cassino, ha vinto, invece, la gara individuale regionale, organizzata dalla società ‘Il Laghetto’ di Venafro, superando in finale Pasquale Longo della San Rocco Pontelandolfo. A completare il podio, Carmelo Arietano del Bocciodromo Molisano Campobasso (terzo) e il casertano Roberto De Cesare della Ferrovia Basile di Vairano Patenora (quarto). Cinquantasei gli individualisti in campo.

La classifica finale della gara Individuale Regionale, organizzata dalla società ‘Il Laghetto’ Venafro: 1° Luigi Russo (Amici del Mare Cassino); 2° Pasquale Longo (San Rocco Pontelandolfo); 3° Carmelo Arietano (Bocciodromo Molisano Campobasso); 4° Roberto De Cesare (Ferrovia Basile Caserta); 5° Angelo Colitti (Avis Campobasso); 6° Italo Palumbo (Il Laghetto Venafro); 7° Paolo Vacca (ABC Castelpetroso). Il direttore di gara è stato Giovanni Colitti, arbitro regionale del Comitato di Campobasso.