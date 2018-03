Bocce, per i tricolori societari di Terza Categoria ‘La Rocca’ Oratino sfida gli umbri del Narnia

La Rocca Oratino sfiderà, per il primo turno interregionale dei Campionati Italiani di Società di Terza Categoria (giocatori di C), gli umbri della Bocciofila Narnia di Narni Scalo, città di ventimila abitanti della provincia di Terni, in un doppio confronto che darà il pass per la semifinale interregionale dei tricolori societari contro la Campania.

Il team oratinese, guidato dal tecnico Silvio Calabrese e composto da Franco Iengo, Amelio Tizzano, Rino Petti, Antonio D’Anolfo, Giovanni Mastrangelo e Franco Tizzani, dopo aver superato nella finale regionale il Bocciodromo Comunale Campobasso, ospiterà sabato 17 marzo 2018 la Bocciofila Narnia, in un match atteso e dal quale gli oratinesi sperano di ottenere un successo con un largo punteggio, in vista del match di ritorno del 24 marzo in terra umbra.

“Per il secondo anno consecutivo affrontiamo una squadra umbra – ha affermato il vice-presidente della Federbocce Molise, Fulvio Gentile Lorusso, che è anche uno dei soci del club ‘La Rocca’ – Ci teniamo particolarmente a questa manifestazione, perché grazie allo sport e alle bocce ogni anno facciamo conoscere ad atleti di fuori regione il nostro borgo, uno dei più belli d’Italia”.

“Ci aspettiamo un pubblico numeroso – le parole del presidente Giovanni D’Anolfo – perché, tra le tante eccellenze di Oratino, c’è anche il bocciodromo per la sua importante funzione che svolge per i nostri concittadini, sia quella sportiva che quella sociale. Sabato tifiamo tutti Oratino, per poi andare in massa a Narni”.

Intanto, conclusa l’avventura della Frosolonese nei Campionati Italiani di Società di Seconda Categoria (B). Dopo il successo in terra molisana per 1-0, la Frosolonese ha ceduto a Rionero in Vulture, nel match di ritorno, per 2-0, dicendo addio alla manifestazione tricolore.