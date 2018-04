Calcio a 5 serie B, il Cln Cus Molise ospita il Futsal Capurso: ultime due gare per sperare nei playoff

Domani, sabato 7 aprile 2018, dopo la lunga sosta del campionato di serie B di futsal (fermo per le final eight della coppa Italia e per le festività pasquali) si torna in campo.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise ospiterà al Palaunimol, ore 16, il Futsal Capurso decimo in classifica generale. Per la formazione di Marco Sanginario l’unico obiettivo è quello della vittoria per confermarsi in zona playoff in attesa dell’ultima giornata che propone il derby contro la Chaminade. In casa Cln Cus Molise, però, adesso, la testa è solo alla sfida con i pugliesi. A presentarla è Andrea Cioccia. “Per noi la partita di domani è come una finale – spiega senza giri di parole – perché solo strappando i tre punti possiamo dare un senso speciale al derby che si giocherà in casa della Chaminade sabato prossimo”.

È soddisfatto della sua stagione a livello personale? “Onestamente non sono soddisfatto perché, soprattutto nel girone di andata, avrei potuto fare di più. Adesso, però, la cosa importante è che la squadra sia in zona playoff e per restarci serve il contributo di tutto”.

Come giudica in generale la stagione del Circolo La Nebbia Cus Molise? “Penso che la nostra stagione si possa dividere in due parti: il girone di andata vissuto tra alti e bassi e ritorno eccellente da concludere nel migliore dei modi”.

Nel caso in cui dovessero arrivare i playoff, quale potrebbe essere il vostro obiettivo nella post season? “Arrivarci sarebbe già un grande risultato anche in considerazione della giovane età della nostra squadra. Poi è chiaro che una volta lì daremo il massimo per dire la nostra contro chiunque”.

Arbitri – Dirigeranno l’incontro Stefano Alfieri di Civitavecchia e Luca Di Battista di Avezzano. Il cronometrista sarà Andrea Battista di Campobasso.