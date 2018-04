Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso indice la ‘Giornata Rossoblù’ per il derby cittadino

È la festa del futsal cittadino e regionale. Al ‘PalaSelvaPiana’ sabato 14 aprile 2018 alle ore 16 si affrontano le due squadre, che rappresentano il massimo livello regionale del calcio a 5.

La Chaminade Campobasso, già certa della disputa dei playoff, ospita il Cln Cus Molise, che deve vincere per raggiungere i ‘cugini’ nella rassegna post-season.

Le premesse sono quelle giuste per una grande gara e per un colpo d’occhio d’eccezione al Palazzetto dello Sport di contrada Selva Piana.

Non poteva esserci gara migliore che il derby cittadino per rendere il finale di stagione incandescente dal punto di vista agonistico-sportivo.

La Chaminade Campobasso, per l’occasione, ha indetto la ‘Giornata Rossoblù’, per cui non saranno validi abbonamenti e tessere. Prezzo del biglietto quattro euro, ridotto tre euro.

“Cosa aspetti? Corri al ‘PalaSelvaPiana’ per la partita dell’anno”, è l’appello del club rossoblù.