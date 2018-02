Campionati Italiani di Categoria di Società di bocce, la Madonna delle Grazie Termoli qualificata alle fasi interregionali di Prima categoria

La Madonna delle Grazie di Termoli è la squadra campione regionale di Prima categoria. Il team ha vinto il raggruppamento regionale dei Campionati Italiani di Categoria di Società nella kermesse riservata agli atleti di categoria A. Decisiva per i termolesi la sfida tra il Bocciodromo Comunale di Campobasso e La Torre Vinchiaturo. I campobassani hanno fermato i vinchiaturesi, i quali non sono riusciti ad agguantare in classifica il quintetto adriatico.

La Madonna delle Grazie di Termoli, così, già sabato 17 febbraio 2018, sarà impegnata nelle fasi interregionali, dopo le quali otto squadre otterranno il pass per le fasi finali, in programma al Centro Tecnico Federale di Roma il 19 e 20 maggio prossimi.

Avversari dei giallorossi saranno i campani della Cacciatori di Nocera Superiore.

La gara d’andata tra Madonna delle Grazie Termoli e Cacciatori Nocera Superiore si disputerà sabato 17 a partire dalle ore 14,30 al Bocciodromo Comunale di via Asia nella cittadina adriatica. Il direttore di gara sarà Lucio Fiorella, arbitro nazionale.

Domenica 18 febbraio, invece, a partire dalle ore 10 a Frosolone si terrà la gara di ritorno della fase regionale dei tricolori societari di Seconda Categoria (squadre composte da atleti di B). I locali della Frosolonese riceveranno l’Avis Campobasso. All’andata, nel capoluogo molisano, i campobassani si imposero per 2-0. La vincente approderà alle fasi interregionali col primo turno in programma con la vincente della fase regionale in Basilicata, dove sono ancora in corsa le due squadre di Potenza, la Montereale e la Don Bosco.

Sabato 17 febbraio 2018, sul neutro del ‘Morgione’ di Ripalimosani, si disputerà la finale regionale dei Campionati Italiani di Categoria di Società di Terza Categoria (atleti di C). In campo le due formazioni che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti: La Rocca Oratino e il Bocciodromo Comunale di Campobasso. La sfida, a eliminazione diretta, consentirà alla vincitrice di prender parte alle fasi interregionali, dove ad attendere i campioni regionali del Molise ci saranno i pari-categoria dell’Umbria.