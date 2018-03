Campobasso, i Vigili del fuoco si specializzano nelle attività di Polizia Giudiziaria

Si è concluso presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso il corso di Polizia Giudiziaria rivolto al personale operativo, ufficiali ed agenti, finalizzato a potenziare la specializzazione del personale Vigili del Fuoco, nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria svolte nell’interno delle molteplici attività che vanno dal Soccorso tecnico urgente alla Prevenzione incendi alla Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l’espletamento del corso ci si è avvalsi, per un costruttivo e sinergico scambio, di esponenti di rilievo delle locali Procura e Questura nonché di professionisti del mondo forense; sono intervenuti inoltre specialisti VV.F. appartenenti al NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) di Roma che hanno permesso di fornire al personale discente una formazione specifica in ambito di acquisizione delle fonti di prova oltre a funzionari tecnici e personale VVF di questo Comando.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha voluto ringraziare tutti i docenti e discenti intervenuti con particolare riferimento a quanti “hanno messo a disposizione le loro professionalità al fine di garantire una migliore offerta didattica che sicuramente porterà enormi benefici nell’attività giudiziaria che verrà espletata”.