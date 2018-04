Carlo Veneziale: ‘Edilizia e lavori pubblici devono essere la priorità’

Sul tema edilizia e lavori pubblici si è pronunciato Carlo Veneziale, candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione Molise: “I pagamenti puntuali alle imprese sono la mia priorità. La Pubblica amministrazione efficiente e celere è il prerequisito per raggiungere questo obiettivo. Il mezzo: la centrale unica di pagamento, così i soldi arrivano subito alle imprese e non si perdono nei mille rivoli della spesa pubblica”. Sulle strategie di intervento, Veneziale ha specificato il modo in cui bisogna intervenire in Molise: “Dobbiamo ridurre la soglia di rendicontazione dei lavori effettuati e sostenere le imprese locali rendendo contendibili per le imprese molisane i nostri appalti, senza aggravi di costi pubblici ed evitando che le partite più grosse vadano solo ai global player. Dobbiamo smobilizzare i crediti delle imprese, rendendo liquidi i crediti già maturati: Finmolise deve continuare a sostenerci in questo sforzo, seguendo la linea che ho impostato quando ero Amministratore Unico della finanziaria regionale. Dobbiamo, infine, lanciare un grande piano casa: edilizia agevolata ed housing sociale, da una parte, e ridisegnare il “Piano Casa” già in essere, che deve diventare misura permanente e deve essere sburocratizzato. Il consiglio uscente l’ha prorogato e i nostri legislatori devono accogliere questa nostra proposta, che nasce dall’ascolto dei bisogni di imprese e famiglie. Infine, ci sono le partite del post sisma e della messa in sicurezza antisismica degli edifici.”

In chiusura, Veneziale annota: “A monte, dobbiamo superare la stagione dell’austerità, voluta dalle Commissioni Barroso e Juncker, e ripensare il pareggio di bilancio in Costituzione. Il tema non è la spesa facile, ma comprendere che dalla crisi recessiva iniziata nel 2008 ne usciamo con misure anticicliche. Per rilanciare l’economia, la buona spesa pubblica può essere il volano di sviluppo“.