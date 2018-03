Colletorto, 40enne finisce nei guai per ricettazione. Nella sua abitazione un telefono rubato

I Carabinieri di Larino hanno denunciato un 40enne di Colletorto per ricettazione di un telefono cellulare. L’uomo è stato trovato, nel corso di una perquisizione domiciliare, in possesso di un telefono cellulare risultato rubato a Pescara a un 50enne del posto nel mese di settembre 2017.

I militari hanno sequestrato il cellulare, in attesa di restituirlo al legittimo proprietario, e il 40enne, che non ha saputo indicarne la provenienza e non ha esibito una ricevuta d’acquisto, è stato denunciato per ricettazione.

Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino per gli adempimenti consequenziali.