Concorso gastronomico, a Matera due medaglie per il Molise: oro per la creatività e argento per il gusto

Il Molise ha stupito e continua a farlo. Ancora una volta ai fornelli. Ancora una volta in un concorso gastronomico. A portare alto il nome della regione, sfidandosi a Matera a colpi di spadellate, una giovane delegazione della Federazione Italiana Cuochi del Molise. Grazie alle loro capacità culinarie il Molise ha vinto la medaglia d’argento, dietro solo alla Basilicata, regione ospitante e attuale campioni Italiana. A convincere la giuria composta da esperti del settore piatti innovativi e curati in ogni minimo particolare. A deliziare i loro palati una finta oliva di tonno, un involtino di rombo su ceci pestati e una sfera di rombo su crema di borragine selvatica; una triglia farcita con spinaci , peperone crusco e il suo fegato, in crosta di pane di Matera, totanetti al ripieno di ricotta profumata, salsa di prezzemolo, giardinetto di verdure e insalata di fregola; dulcis in fundo, il dessert “La murgia” realizzato con una mousse al limone e una al cioccolato, un biscotto al cacao , una pralina al limoncello, una colombina al cacao e gocce di cioccolato, il tutto decorato con il sorbetto al limone e una salsa al lampone.

Sul secondo gradino del podio gli chef molisani ci sono saliti ieri sera a Matera, al termine del XXI concorso gastronomico “La cucina calda nella ristorazione”, nel segno della Luce nel cibo e i colori della biodiversità, iniziativa volta a educare a una cultura innovativa attraverso i colori del cibo e a dare un senso artistico alla presentazione del piatto senza tralasciare il gusto. Ed è stato proprio il gusto dei manicaretti preparati dalla FIC Molise a convincere ed entusiasmare i giudici, oltre alla composizione dei piatti e all’elegante scultura di cioccolato, che hanno fatto conquistare la medaglia d’oro.

Dopo questa grande soddisfazione non resta che prepararsi in altrettanta maniera egregia per la prossima competizione: gli ambiti Internazionali di Cucina.